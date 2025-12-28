Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girerek devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dipevler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C., idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır