Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (44) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada Kazada aragta yolcu olarak bulunan M.G.(42), M.G.(7). F.G.(11), G.G.(33) ve Ahmet Göçmen (14) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Ahmet Göçmen hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



