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Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü

Bingöl'de şarampole yuvarlanan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi henüz tespit edilemeyen 31 TE 247 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen kabin içerisinde sıkışan şoför, Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Şoförün hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bingöl
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