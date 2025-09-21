Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal-Divriği karayolu 3. kilometresinde yaşandı. Kazada Divriği istikametinden gelip Kangal istikametine gitmekte olan 26 E 0998 plakalı Hyundai marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Hurdaya ödenen araçta sıkışan yaralılar AFAD ve Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılarak ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

