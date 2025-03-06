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  4. Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi

Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi

06.03.2025 13:06
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Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder toprağa verildi.

Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi

Kaza, gece saatlerinde Midyat-Batman kara yolu, Üçyol mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder’in hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut ve Deder’in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kaza
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