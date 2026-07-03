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Saray'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve muhtemel boğulma olaylarını önlemek amacıyla uygulandığı belirtilerek, vatandaşların alınan karara uymaları istendi.

Saray'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Saray ilçesi sınırları içerisinde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Saray da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı 1

SARAY'DA 4 VE 5 TEMMUZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK

Valilik kararına göre, 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günlerinde Saray ilçesindeki sahillerde 2 gün süreyle denize girilemeyecek.
Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve muhtemel boğulma olaylarını önlemek amacıyla uygulandığı belirtilerek, vatandaşların alınan karara uymaları istendi.

Saray da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı 2

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Saray deniz
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