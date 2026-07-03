Saray'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Saray ilçesi sınırları içerisinde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

SARAY'DA 4 VE 5 TEMMUZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK

Valilik kararına göre, 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günlerinde Saray ilçesindeki sahillerde 2 gün süreyle denize girilemeyecek.

Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve muhtemel boğulma olaylarını önlemek amacıyla uygulandığı belirtilerek, vatandaşların alınan karara uymaları istendi.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır