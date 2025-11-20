HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande Karadeniz’e doğru yola çıktı

Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande, Karadeniz’e doğru yola çıktı. Karadeniz’e doğru yola çıkan gemi havadan görüntülendi.

Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande Karadeniz’e doğru yola çıktı

Sarayburnu Limanı’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande akşam saatlerinde Karadeniz’e doğru yola çıktı. Rus turistleri taşıyan kruvaziyer Astoria Grande, İstanbul’a yanaşma izni alamadı ve dün gece saatlerinde Sarayburnu açıklarında bekleyişe geçti. Krasnodar Krayı, Moskova ve Leningrad bölgelerinden yolcuların bulunduğu gemide 616 Rus turist bulunuyor. Gemi, normal şartlarda sabah 10.00’da yolcu inişine başlamayı planlarken, izin çıkmadığı için operasyon durduruldu. Astoria Grande, Rusya’dan Türkiye’ye ve Akdeniz’in farklı limanlarına sefer yapan ilk uluslararası Rus kruvaziyeri olarak biliniyor.

Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande Karadeniz’e doğru yola çıktı 1

Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande Karadeniz’e doğru yola çıktı 2

Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande Karadeniz’e doğru yola çıktı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz eşya dükkanında korkutan yangınBeyaz eşya dükkanında korkutan yangın
Başakşehir’de dükkanı önündeki paletlerde çıkan minibüse sıçradıBaşakşehir’de dükkanı önündeki paletlerde çıkan minibüse sıçradı

Anahtar Kelimeler:
sarayburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.