Sarayburnu’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande Karadeniz’e doğru yola çıktı

Sarayburnu Limanı’na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande akşam saatlerinde Karadeniz’e doğru yola çıktı. Rus turistleri taşıyan kruvaziyer Astoria Grande, İstanbul’a yanaşma izni alamadı ve dün gece saatlerinde Sarayburnu açıklarında bekleyişe geçti. Krasnodar Krayı, Moskova ve Leningrad bölgelerinden yolcuların bulunduğu gemide 616 Rus turist bulunuyor. Gemi, normal şartlarda sabah 10.00’da yolcu inişine başlamayı planlarken, izin çıkmadığı için operasyon durduruldu. Astoria Grande, Rusya’dan Türkiye’ye ve Akdeniz’in farklı limanlarına sefer yapan ilk uluslararası Rus kruvaziyeri olarak biliniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır