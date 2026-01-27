HABER

Sarayköy’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli’nin Sarayköy ilçeside park halinde bulunan bir otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarayköy’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu 1

Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli
