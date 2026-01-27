Sarayköy’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA