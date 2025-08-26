HABER

Sarayönü'nde uyuşturucuya geçit yok

Konya'nın Sarayönü ilçesinde narkotik ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1,3 gram esrar, 7,1 gram bonzai, 1,8 gram amfetamin ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde denetimler yapıldı. Çalışmalarda toplam 594 şahıs ve 388 araç sorgulandı, ayrıca 1 evde arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 9 şahıs hakkında TCK 191 (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak) kapsamında adli işlem yapılırken, 1,3 gram esrar, 7,1 gram bonzai, 1,8 gram amfetamin ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanırken, farklı suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 11 araca ise cezai işlem uygulandı.

