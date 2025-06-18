Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Sarı kantaron çiçeklenme döneminde tomurcukları çiçekleri ya da toprak üstünde olan tüm kısımları toplanır ve kurutulur. Çok uzun süredir birçok hastalığın tedavi süreçlerinde de etkili olduğu bilinen ve kullanılan sarı kantarondan elde edilen yağın da insan sağlığına çeşitli faydaları olduğu bilinmektedir. Olası yan etkilerin oluşmaması ya da kalıcı sağlık sorunlarının meydana gelmemesi için bilinçsizce kullanılmamalı, mutlaka doktora danışılmalıdır.

Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir?

Sarı kantaron bitkisinden elde edilen sarı kantaron yağının kullanım alanları oldukça geniştir. Birçok farklı alanda kullanılabilen sarı kantaron insan vücudunun ihtiyaç duyduğu çeşitli bileşenlere sahiptir. Yaprakları ve çiçekleri hypericum adı verilen yağ ile depolanmıştır. Antioksidanlar, hiperisin, hperforin gibi birçok etken madde içeren sarı kantaron yağı sindirim sorunlarından sinir sistemine kadar birçok farklı alanda faydalı olduğu tespit edilmiş bir bitkidir.

Sarı kantaron yağının vücuda faydaları genel olarak şu şekildedir:

Ciltte oluşan yaraların, kesik ve yanık gibi sorunların iyileşmesini sağlar.

Kabızlık gibi sindirim problemlerini giderir.

Menopoz etkilerini azaltır.

Artrit, siyatik, gut ya da regl gibi durumlardan kaynaklı olan ağrıların giderilmesini ve hafiflemesini sağlar.

Depresyona iyi gelir.

Stres, endişe gibi durumlara karşılık kişiyi rahatlatır.

Uyku düzenini sağlar. Uykunun kalitesini arttırır.

Ciltte oluşan enfeksiyonları önleyici etkiye sahiptir.

Virüs, bakteri ve mantar oluşumunu engeller.

Cildi besler ve nemlendirir.

Akne ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

Mide sorunlarına iyi gelir.

İltihaplanmaları giderir.

Sindirim sorunu ile ilgili sorunları azaltır.

Yaşlanma etkilerini geciktirir.

Saç dökülmesini engeller.

Kan dolaşımını düzenler.

Deride iltihap oluşmasına engel olur.

Güneş yanıklarına karşı kullanılır.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir? Sarı kantaron yağı ne işe yarar?

Hücre onarıcı ve hücreleri yenileyici etkisi de bulunan sarı kantaron yağı deri enfeksiyonlarından anksiyeteye kadar insan vücudunda iç ve dış kısımlarda olumlu etkileri bulunan bir yağdır. Vücudun farklı bölgelerine göre gösterdiği olumlu etkiler ve işe yaradığı bazı durumlar şunlardır:

Sarı kantaron yağının yüze faydaları

İltihap giderici etkisi vardır.

Sivilce ve akne sorunlarını giderir, oluşmalarını engeller.

Cildi besler.

Cilde parlaklık verir.

Cildi nemlendirir.

Sarı kantaron yağı ince bir tabaka halinde temiz bir pamuk aracılığı ile direkt olarak yüze uygulanır ve bir süre cildin emmesi beklenir. Sarı kantaron yağı kullandıktan sonra bol su ile iyice yıkanmalı ve durulanarak yağ etkisi giderilmelidir. Ancak doktora danışmadan kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde alerjik bir tepkime oluşabilir.

Sarı kantaron yağının mideye faydaları

Mide içinde bir bariyer oluşturur. Bu sayede mide sorunlarına iyi gelir ve mideyi rahatlatır.

Şişkinlik sorununu giderir.

Mide ülserine iyi gelir.

Mide asidinin etkilerini azaltır.

Hazmı kolaylaştırır.

Sindirim sisteminin düzenli ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

Günde 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde ılık suya damlatılarak tüketilebilir.

Kabızlık sorununu giderir.

Gastrit kaynaklı ağrıları giderir.

Sarı kantaron yağı içilir mi? Sarı kantaron yağı içmenin faydaları nelerdir?

Direkt olarak içilmesi tavsiye edilmeyen sarı kantaron yağı ılık suya eklenerek tüketilebilir. Herhangi bir alerjik tepkime oluşmaması için bilinçsizce tüketilmemeli, mutlaka doktora danışılmalıdır. Her ne kadar içilmesinde bir sakınca olmadığı belirtilmiş olsa da kişiden kişiye değişik reaksiyonlar oluşabilir.

Hamileler, emziren anneler, yaşlı kişiler, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar, alerjik bünyeleri bulunanlar, düzenli ilaç kullanması gerekenler sarı kantaron yağı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Sarı kantaron yağının bilinçsizce kullanılması halinde oluşabilecek ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilen, fazla tüketildiği zaman da ortaya çıkabilecek yan etkilerden bazıları şunlardır:

Baş dönmesi

İshal

Huzursuzluk ve sinir bozukluğu

Uyku problemleri

Mide bulantısı

Bunun dışında hastaların ameliyat öncesinde ya da tedavisi devam eden kişilerin kemoterapi seansından veya radyoterapi seansından önce kullanmaması gerektiği belirtilmiştir.