Sarı serum nedir, zararları nelerdir? Sarı serum içeriği, zararları ve yan etkileri

Son dönemde giderek yaygınlaşan ve halk arasında sarı serum olarak bilinen takviye tedavi türleri sağlık gündeminde tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı bir çözüm olarak görülen bu serumlar bilinçsiz kullanım sonucu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Serumların reçetesiz ve denetimsiz ortamlarda uygulanması vücutta beklenmeyen reaksiyonlara sebep olabilirken, yanlış dozaj ya da hijyenik olmayan koşullar ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır. Sarı serumun ne olduğu ve zararları günümüzde sık sık araştırılmaktadır.

Sarı serum nedir?

Halk arasında "sarı serum" olarak bilinen serum, sadece hastanelerde doktor kontrolü altında uygulanması gereken özel bir serum türüdür. İçeriğindeki B vitaminleri ve diğer destekleyici bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Ayrıca enerji seviyesini artırmak ve vücudun hastalıklara karşı mücadelesini artırmak amacıyla da kullanılır.

Sarı serum içeriği ise aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemini koruyan ve enerji üretimini destekleyen B Vitaminleri (B1, B6, B12)

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlayan C Vitamini

Kas fonksiyonlarını düzenleyen ve vücudun elektrolit dengesini koruyan magnezyum ve potasyum

Enfeksiyonlarla savaşmada bağışıklık sistemine yardımcı olan çinko

Vücudun sıvı dengesini sağlayan serum fizyolojik/dekstroz

Uzman tavsiyesiyle alınması gereken sarı serum genelde gribal enfeksiyonlar, nezle, kronik yorgunluk ve vitamin eksiklikleri gibi durumlarda alınır. Ancak bazı kişilerin bu serumu reçetesiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanmasıyla ortaya çıkan ciddi sağlık sorunları gündem olmuştur.

Sarı serumun zararları nelerdir?

Son dönemde olumsuz olayların gündem olmasıyla birlikte sarı serum yan etkileri ve zararları da araştırılmaktadır. Olası sarı serum zararları aşağıdaki gibidir:

Alerjik reaksiyonlar

Sarı serumun içeriğinde bulunan Novalgin, antibiyotikler ve diğer ilaçlar, bazı insanlarda ciddi alerjik tepkilere yol açabilir. Bu yan etkiler ciltte kızarıklık, kaşıntı, nefes darlığı ve bilinç kaybına kadar giden belirtilerle kendini gösterebilir.

Anafilaktik şok

Sarı serumun bilinçsiz uygulanması bazı kişilerde anafilaktik şoka sebep olabilir. Anafilaktik şoklar ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

Toksik etki ve organ yetmezliği

Reçetesiz ve bilinçsiz kullanılan sarı serumlar bazen hiç olmaması gerektiği şekilde yanlış ilaç karışımları içerebilir. Yanlış içerik veya yüksek dozda uygulanan bileşenler ise böbrek ve karaciğer üzerinde toksik etki yaratabilir. Bu da organ yetmezliğine yol açabilir.

Damar içi kullanımın getirdiği bazı tehlikeler

Sarı serumun damar yoluyla uygulanması ilacın çok hızlı bir şekilde dolaşıma katılmasını sağlar. Bu da birtakım ani reaksiyonlara neden olabilir. Dakikalar içerisinde şiddetli tansiyon düşüşü, kalp atışlarında düzensizlik, ani bilinç kaybı gibi etkiler gelişebilir. Bu durum hastanın birkaç dakika içinde hayatını kaybetmesine neden olabilecek kadar tehlikelidir. Dikkatli olunması gerekir.

Sağlık Bakanlığı, sarı serum gibi uygulamaların sadece hastane ortamında ve uzman gözetiminde yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. Evde veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan sarı serum uygulamaları enfeksiyona, damar tıkanıklığına veya diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.