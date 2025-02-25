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  4. Sarı serum skandalında yeni karar! Kliniğin sahibi doktorun mal varlığına haciz konuldu

Sarı serum skandalında yeni karar! Kliniğin sahibi doktorun mal varlığına haciz konuldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 17:03
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Afyonkarahisar’da sarı serum faciası sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay özel bir klinikte grip şikayetiyle tedavi gören Mehmet Gündoğan’a herhangi bir tetkik yapılmadan uygulanan serum sonrası hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından Sağlık Bakanlığı, kliniğin kapatılmasına karar verirken, Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi de kliniğin sahibi Doktor S.E.’nin mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına hükmetti.

Sarı serum skandalında yeni karar! Kliniğin sahibi doktorun mal varlığına haciz konuldu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay sarı serum sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği özel poliklinik, Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurmuştu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlanmıştı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaşmıştı.

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Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Gelen şikayetleri inceleyen Sağlık Bakanlığı, söz konusu poliklinikle ilgili kapatma kararı aldı. Karar sonrası harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri polikliniğin kapısını mühürleyerek, faaliyetlerine son verdi.

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AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

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KLİNİK SAHİBİNİN VARLIĞINA HACİZ KARARI

Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi, sarı serum uygulamasını kabul eden vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında yaptığı incelemelerin ardından Doktor S.E.'nin mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdi.

(İHA)

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Haciz Doktor Afyonkarahisar mal varlığı muayene sarı serum
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