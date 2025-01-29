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  4. Sarı serum kabusu devam ediyor! Bir can kaybı daha! Eczanede hazırlanan serum can aldı! Hazırlayan ise...

Sarı serum kabusu devam ediyor! Bir can kaybı daha! Eczanede hazırlanan serum can aldı! Hazırlayan ise...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.01.2025 18:29
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde grip nedeniyle eczaneye giden 22 yaşındaki Selinay Yüksekbaş, yaptırdığı serum nedeniyle hayatını kaybetti. Eczane kalfasının seruma 10 farklı ilaç eklediği iddia edildi.

Sarı serum kabusu devam ediyor! Bir can kaybı daha! Eczanede hazırlanan serum can aldı! Hazırlayan ise...

Son günlerde vatandaşların sıklıkla kullandığı 'Sarım serum' konusu gündeme geldi. Ölüm saçtığı iddia edilen bu serumlar tartışma yaratırken bir ölüm haberi Adana'dan geldi.

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10 FARKLI İLACI KARIŞTIRDI!

Ekol TV'nin haberine göre evli ve iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, grip belirtileri nedeniyle mahalledeki bir eczaneye gitti. İddiaya göre, eczane kalfasından kendisine serum yapmasını istedi. Kalfanın, içinde Novalgin’in de bulunduğu 10 farklı ilacı karıştırarak bir serum hazırladığı öne sürüldü. Serumu aldıktan kısa süre sonra genç kadın fenalaştı.

eczanelerin-kapatilma-sebepleri

Durumu ağırlaşan Yüksekbaş, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eczane kalfası, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
sarı serum
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
toplum olarak bir an önce iyeleseyim diye canımızdan oluyoruz direnemeyiyoruz zorluğa hastalığa
Bu zamanda insanları öldürenlernr kadar kolay serbest kalıyor. İnsanlar sanki kendilerini bilerek öldürüyor.!
ne yapıyormuşuz kafamıa gire bu işlere kalkışmıyoruZ doktor şart!
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