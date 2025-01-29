Sarı serum kabusu devam ediyor! Bir can kaybı daha! Eczanede hazırlanan serum can aldı! Hazırlayan ise...

Son günlerde vatandaşların sıklıkla kullandığı 'Sarım serum' konusu gündeme geldi. Ölüm saçtığı iddia edilen bu serumlar tartışma yaratırken bir ölüm haberi Adana'dan geldi.

10 FARKLI İLACI KARIŞTIRDI!

Ekol TV'nin haberine göre evli ve iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, grip belirtileri nedeniyle mahalledeki bir eczaneye gitti. İddiaya göre, eczane kalfasından kendisine serum yapmasını istedi. Kalfanın, içinde Novalgin’in de bulunduğu 10 farklı ilacı karıştırarak bir serum hazırladığı öne sürüldü. Serumu aldıktan kısa süre sonra genç kadın fenalaştı.

Durumu ağırlaşan Yüksekbaş, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eczane kalfası, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.