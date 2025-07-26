HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıgerme'deki orman yangını kontrol altında: Tarım arazisinden sıçrayan alevler korkuttu

Muğla'nın turistik bölgesi Sarıgerme'de sabah saatlerinde çıkan orman yangını, tarım arazisinden sıçrayarak büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sarıgerme'deki orman yangını kontrol altında: Tarım arazisinden sıçrayan alevler korkuttu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde, bu sabah saat 07:30 sularında bir tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın, bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler arasında büyük panik yarattı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve hava araçları yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına karadan ve havadan eş zamanlı olarak müdahale edildi. Helikopterler ve uçaklar, yangın bölgesine sürekli su taşıyarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise karadan alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın, saat 09:30 sıralarında kontrol altına alındı.

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisi yangında zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesinin önemli rol oynadığı vurgulandı.

Sarıgerme'de meydana gelen orman yangınının kontrol altına alınmasıyla bölge halkı rahat bir nefes aldı. Yetkililer, yangının olası nedenlerine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya davet etti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olduğu belirtilerek, piknik alanlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması ve anız yakılmaması gibi konularda uyarılar yapıldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hasar tespit çalışmalarına başlanacağı ve zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı 'Risk devam ediyor' diyerek uyardıBakan Yumaklı 'Risk devam ediyor' diyerek uyardı
Gazze'deki insani kriz giderek büyüyor!Gazze'deki insani kriz giderek büyüyor!

Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Fiyat listesi bile belli

Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Fiyat listesi bile belli

Asya'da tansiyon tavan! Savaş tamtamları çalıyor

Asya'da tansiyon tavan! Savaş tamtamları çalıyor

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

Özel hastaneye sağlam girdi, cenazesi çıktı!

Özel hastaneye sağlam girdi, cenazesi çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.