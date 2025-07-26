Sarıgerme'deki orman yangını kontrol altında: Tarım arazisinden sıçrayan alevler korkuttu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde, bu sabah saat 07:30 sularında bir tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın, bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler arasında büyük panik yarattı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve hava araçları yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına karadan ve havadan eş zamanlı olarak müdahale edildi. Helikopterler ve uçaklar, yangın bölgesine sürekli su taşıyarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise karadan alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın, saat 09:30 sıralarında kontrol altına alındı.

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisi yangında zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesinin önemli rol oynadığı vurgulandı.

Sarıgerme'de meydana gelen orman yangınının kontrol altına alınmasıyla bölge halkı rahat bir nefes aldı. Yetkililer, yangının olası nedenlerine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya davet etti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olduğu belirtilerek, piknik alanlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması ve anız yakılmaması gibi konularda uyarılar yapıldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hasar tespit çalışmalarına başlanacağı ve zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır