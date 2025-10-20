Sarıgöl’de pekmez köpüğü geleneği yaşatılıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde asırlardır süregelen üzüm pekmezi köpüğü geleneği, yöre halkı tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Sarıgöl’de üzüm pekmezi yapımının vazgeçilmez bir parçası olan pekmez köpüğü geleneği, komşuluk ilişkilerini güçlendirirken, kazanda kaynayan pekmezden alınan köpük, önce komşularla paylaşılıyor, ardından bereket dileğiyle hep birlikte tüketiliyor.

Üzüm pekmezi hazırlanırken kazanlarda kaynatılan pekmez, kepçe ile savrularak köpürtülüyor. Oluşan köpük tabaklara alınarak önce komşulara ikram ediliyor, ardından pekmez yapan aile tarafından çay kaşıklarıyla birlikte yeniyor. Yöre halkı bu geleneğin, pekmezin bereketini artırdığına inanırken, Dadağlı Mahallesi sakinlerinden Fatoş Candemir, geleneğin atalarından miras kaldığını belirterek, "Eskiden pekmez yaptığımız sırada oluşan köpüğü komşulara dağıtır, sonra hep birlikte yerdik. Bunun bereket getirdiğine inanılırdı. Pekmezimizi kış aylarında tüketiyoruz." dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır