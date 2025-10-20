Sarıgöl’deki okulların resmi açılışı yapıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılan 3 okulun resmi açılışları gerçekleştirildi.

Manisa AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl’de yapımı tamamlanan 24 sınıflı 4 Eylül İlkokulu, 8 sınıflı Şehit Esin Akay Ortaokulu ve 4 sınıflı Karacaali İlkokulu’nun açılış törenlerine katıldı.

İlk tören, ilçenin en büyük ilkokulu unvanına sahip 24 sınıflı Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okunup halk oyunları gösterileri sunuldu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, konuşmasında eğitime yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, "Eğitim için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Murat Baybatur da konuşmasında, Sarıgöl’de birçok yeni okulun tamamlanarak hizmete girdiğini vurguladı. Baybatur, "İkili öğretim artık sona erdi. Devletimiz eğitime büyük önem veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Valimiz Sayın Vahdettin Özkan, Kaymakamımız Halil Dalak, İlçe Başkanımız Nihat Demirci ve teşkilatımızla birlikte Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdik. AK Parti olarak eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Evlatlarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışıyoruz" dedi.

Protokol üyeleri kurdele kesimiyle okulun açılışını gerçekleştirdikten sonra sınıfları gezdi. Törenin ardından Vali Özkan ve beraberindeki heyet, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak’ı makamında ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 8 sınıflı Şehit Esin Akay Ortaokulu ve Karacaali İlkokulunun açılış törenleri yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterilerinin ardından okullar kurdele kesilerek hizmete açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni okulların hizmete girmesiyle ilçede ikili öğretim sorununun ortadan kalktığını belirtti.

Milletvekili Baybatur, açılışların ardından bir süre önce hayatını kaybeden 4 Eylül İlkokulu Müdürü Selçuk Erol’un ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır