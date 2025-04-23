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Sarıhumma nedir? Sarıhumma hastalığı belirtileri, aşısı ve tedavisi

Çeşitli hastalıklar, farklı yollardan, kişiden kişiye, hayvanlardan, bitkilerden ya da sadece hava partiküllerinden bulaşabilir. Bazı hastalıklar sadece hayvanlar arasında bulaşıcı etkiye sahipken bazı hastalıklar sadece insanlar arasında bulaşıcıdır. Tedavisi olmayan hastalıklar kendilerini çeşitli belirtilerle gösterebilir.

Sarıhumma nedir? Sarıhumma hastalığı belirtileri, aşısı ve tedavisi
Ferhan Petek

Enfeksiyon kaynaklı hastalıklar, viral hastalıklar olarak da bilinir ve çoğu zaman kış aylarında yaşanan soğuk günlerde çok sık karşılaşılan grip, nezle gibi hastalıklardan oluşurlar. Bunlar dışında kızamık, siğil gibi sorunlar da viral enfeksiyon sınıfına giren hastalıklar arasında yer alır. Bazıları birkaç gün içinde etkisini kaybederken, bazıları hızlı bir şekilde önlem alınmazsa ciddi ve geri dönülemez başka rahatsızlıklara yol açabilir.

Sarıhumma nedir?

Adı halk arasında çok duyulan sarıhumma hastalığı, en kısa tanımı ile aynı adı taşıyan virüsle enfekte olmuş sivrisineklerin ısırması yolu ile bulaşan viral kanamalı ve akut bir hastalıktır. Genel olarak ades ya da haemagogus türü olan sivrisinekler aracılığı ile bulaşan bu hastalık insanlar ve maymunlar üzerinde etkili olması ile bilinir.

Ormanlık yerlerde daha çok bulaşma riski bulunan bu virüste maymunlar enfeksiyonun en başat kaynağı olarak belirlenmiştir. Maymunlar arasında bulaşması ise yine sivrisinekler yolu ile gerçekleşir. Lokal salgınlar sivrisineklerin bu virüsü maymunlara ya da insanlara bulaştırması sonucunda yaşanır.

Sarıhumma hastalığı belirtileri nelerdir?

Enfekte olan kişilerde çok belirgin etkiler görülmeyebilir. Bazen sarıhumma hastalığı belirtileri çok hafif de seyredebilir. Genel olarak takip edilmesi gereken ve yaşandığında vakit kaybetmeden doktora gidilmesini gerektiren sarıhumma belirtileri şunlardır:

  • Sırta ağrı
  • Bulantı
  • Genel vücut ağrıları
  • Kusma
  • Yorgunluk hissi
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Ateş
  • Titreme

Sarıhumma tedavisi var mıdır?

Sarıhumma hastalığının tanısı viral enfeksiyona karşılık kişilerin bağışıklık sistemlerinin meydana getirdiği antikorları tespit eden kan testleri ile konulabilir. Belli başlı bir tedavisi bulunmadığı bilinmektedir. Ancak belirtilere yönelik tedaviler yapılabilir. Bu destekleyici tedavilerin başında sarıhumma aşısı gelmektedir.

Bu virüsten korunabilmek için özellikle seyahat edecek olan kişilere sarıhumma aşısı yaptırılır. Bunun dışında sivrisineklere karşı önlem alınarak da bu virüsten korunabilmek mümkündür. Güçlü bir bağışıklık sistemi de vücudu bu virüse karşı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık sağlık
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