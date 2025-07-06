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Sarıkamış'ta anne ayı ve yavrularının gece gezintisi kamerada

Sarıkamış Ormanları, yaban hayatının canlı tanığı olmaya devam ediyor. Son olarak, bölgede yaşayan bir anne ayı ve yavrularının gece saatlerindeki neşeli gezintisi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Sarıkamış'ta anne ayı ve yavrularının gece gezintisi kamerada

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece 2 minik yavrusuyla caddeye çıkan boz ayı, o sırada aynı caddeden geçen vatandaş tarafından kaydedilirken, anne ayının kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, anne ayının yavrularına öncülük ederek caddede rahatça ilerlediği görülüyor. Yavruların meraklı ve oyunbaz tavırları ise kameraya yansıdı.

Ayı ailesinin görüntüleri, hem Sarıkamış'ın eşsiz doğasının güzelliğini gözler önüne seriyor hem de yaban hayatı koruma bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor. Ayı ailesi daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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