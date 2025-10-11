HABER

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü

Mescitli köyü Düzmeşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hektar alan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

