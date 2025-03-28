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Sarıkamış'ta ilginç görüntüler... Kedisiyle snowboard yaptı! Büyük ilgi gördü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 10:48
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kayakçı Kaan Korucu yaklaşık 6 ay önce sahiplendiği kedisi Puki ile birlikte snowboard yaptı.

Sarıkamış'ta ilginç görüntüler... Kedisiyle snowboard yaptı! Büyük ilgi gördü

Kars'a 54 kilometre, Sarıkamış'a ise sadece 2 kilometre mesafede yer alan, sarıçam ağaçlarıyla çevrili Sarıkamış Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve güvenli altyapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda 10 farklı pisti bulunan kayak merkezi, ilginç bir etkinliğe sahne oldu. Kayakçı Kaan Korucu, yaklaşık 6 ay önce sahiplendiği kedisi Puki ile birlikte kayak merkezinde snowboard yaptı. Korucu'nun kedisi Puki ile yaptığı gösteri izleyenlerin ilgisini çekti.

KEDISIYLE-SNOWBOARD-YAPTI_632210_187264

İZLEYENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sahiplendiği 2 yaşındaki Siyam kedisi Puki'yi yanından bir an olsun ayırmayan Korucu, snowboard yaparken kediyi zaman zaman kucağında bazen de çantasında taşıdı. Kaan Korucu'nun kedisiyle snowboard yapmasını izleyenler, fotoğraf çekti.

KEDISIYLE-SNOWBOARD-YAPTI_632214_187264

(DHA)

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Kars kedi
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