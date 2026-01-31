HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıkamış’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıkamış’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaza; Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 04.00 sularında meydana geldi. Sarıkamış ilçesine seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ilçe girişinde bulunan kayakçı heykeline çarptı. Kaza da otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sarıkamış’ta trafik kazası: 3 yaralı 1

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kuzu çift kafalı doğdu: 2 ağzı, 4 gözü var! Gündem olduBu kuzu çift kafalı doğdu: 2 ağzı, 4 gözü var! Gündem oldu
Gökhan Böcek otomobil ve lüks saat hediye etmişti! Eski sevgilisi: "Zengin diye sorgulamadım"Gökhan Böcek otomobil ve lüks saat hediye etmişti! Eski sevgilisi: "Zengin diye sorgulamadım"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.