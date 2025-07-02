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Sarıkız örümceği nerede yaşar? Sarıkız örümceği Türkiye'de nerelerde var?

Zehri ile bilinen sarıkız örümceği boyutu 13 cm’ye kadar ulaşabilen, adını bej ve sarıya dönük renklerinden alan, ısırdığı anda ısırdığı bölgede neden olduğu cilt değişiklikleri ile belirtilerin gösteren bir örümcek türü olarak tanımlanır.

Sarıkız örümceği nerede yaşar? Sarıkız örümceği Türkiye'de nerelerde var?
Ferhan Petek

Et yiyen örümcek olarak da bilinen sarıkız örümceğinin zehri ile insanı ya da bir hayvanı öldürebileceği kabul edilmektedir. Belirtileri ve etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilen sarıkız örümceğinin, fare, kertenkele ve akrep gibi hayvanlarla beslendiği bilinmektedir. Temmuz ayının ilk günlerinde ortaya çıkmaya başladığı tespit edilen sarıkız örümceği ısırdığı anda ısırılan bölgeye ilk yardım uygulanmalıdır ve en kısa süre içinde bir sağlık kurumuna gidilmelidir.

Sarıkız örümceği nerede yaşar?

Sıcak havaları ve özellikle kurak bölgeleri seven sarıkız örümceği dünyada hemen hemen birçok bölgede yaşayabilmektedir. Havalar ısınır ısınmaz ortaya çıkmaya başlayan sarıkız örümceği dünya genelinde Irak, İran, Suriye, Kafkasya bölgelerinde çok sık rastlanan türde olan bir örümcektir.

Genel olarak ağaç kabuklarında, taş aralıklarında, bitkilerin yapraklarını üzerinde yaşayan sarıkız örümceği, sıcak ve kurak iklimleri seven bir örümcektir. Çok hızlı hareket etme özeliği ile bilinen ve iri yapısı ile dikkat çeken sarıkız örümceği bilimsel olarak daha çok örümceğimsi canlı olarak tanımlanmaktadır.

Sarıkız örümceği Türkiye'de nerelerde var?

Dünya genelinde birçok ülkede yaşam alanı bulan sarıkız örümceği, Türkiye’de ağırlıklı olarak en sıcak bölgelerin başında gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Bu bölgede iyi tanınan sarıkız örümceği Türkiye’de de dünya genelinde olduğu gibi sıcaklık dereceleri çok yükseklere ulaşabilen bölgelerde yaşayabilen ve bilinen bir örümcektir. Doğu Anadolu Bölgesinde’de tanınır ve çok sık rastlanır ve yaygın olarak görülür.

Sarıkız örümceğinden korunabilmek için onun en uzak durmayı tercih ettiği toz kükürt önerilir. Gerekli önlemler alınmasına rağmen sarıkız örümceği tarafından ısırılma durumu gerçekleşirse ısırılan bölgedeki kısım uyuşmaya başlar. Bu yüzden ısırma anında hemen müdahale edilmeli ve amonyak ile ilk yardım uygulanmalıdır. Vakit kaybedilmeden doktora ya da en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
örümcek
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