Sarılmak orucu bozar mı? Sarılmak oruca zarar verir mi?

İslam’da birden fazla kameri ay bulunmaktadır. Ramazan ayı da bu kameri aylardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ramazan’da bazı yıllarda oruç tutma süreci 29 gün şeklinde görülebilmektedir. Bunun temel sebebi, bu mübarek ayın Hicri takvim baz alınarak hesaplanmasıdır. Bu yüzden örneğin 2025 senesinde oruç tutma ibadeti 29 günden oluşmaktadır. Oruç tutarken oruca zarar gelmemesine dikkat edilmesi gerektiğinden kimi insanlar sevdikleri birine sarıldıklarında orucunun bozulacağını düşünebilmektedir.

Sarılmak orucu bozar mı?

Oruç tutma eylemi dini yönden önemli bir ibadet olmakla beraber sağlık açısından da ciddi yararlar sağlayan bir ibadettir. Kalp sağlığından cilt sağlığına, sindirim sistemi sağlığından bağışıklık güçlendirmeye kadar birçok önemli faydası vardır. Oruç tutan bir kişinin orucunun kabul olabilmesi için dinen belirtilen bazı temel şartlara uyması önemlidir. Bu şartların başında da oruç sürecinde gıdalardan, içecek türü sıvılardan ve cinsellik içeren durumlardan uzak kalma şartıdır. Eğer bir kişi oruçluyken bilinçli olarak yeme içme davranışı sergilerse orucu geçersiz kılınır ve bozulur.

Birçok kişi oruç tutarken sevdiği bir insana sarılınca orucunun geçersiz kılınacağını düşünebilir ve bu düşünce kişinin aklını karıştırabilir. Sarılmak orucu bozar mı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplanan sorulardan biri olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda sarılma eyleminin oruca olumsuz açıdan bir etki yapmadığı belirtilmektedir.

Sarılmak oruca zarar verir mi?

Oruç tutma ibadetinin zarar görebilmesinde rol oynayan birden fazla faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki şüphesiz ki yiyeceklerden yemek ya da sıvı kategorisine giren içeceklerden içmektir. Ancak sarılma eylemi farklı bir eylem olarak bilinmektedir. Sevgili ya da karı koca olan insanların birbirlerine sevgisini göstermek için sarılması oruca engel değildir. Öte taraftan oruçluyken sarılmak Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruç tutma eylemine zarar verebilecek hareketler arasında yer almamaktadır. Ancak sarılma esnasında eşlerden birinde cinsellik açısından birtakım durumlar gelişirse o zaman orucun bozulması söz konusu olabilmektedir.