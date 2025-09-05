Sarımsak tansiyonu yükseltir mi? Sarımsağın tansiyona etkisi

İnsan vücudu için doğal bir antibiyotik olarak kabul edilen sarımsağın birçok faydası ve aşırı tüketim nedeni ile bazı yan etkileri vardır. Besin değeri oldukça yüksek olan sarımsağın bir adedinde ortalama olarak 13 kalori, 1 gram protein, 2 gram karbonhidrat, 1 gram lif, 1 gram yağ yer almaktadır. Bağışıklığı güçlendiren sarımsak kan basıncı ve kolesterol üzerinde de etkili bir besindir.

En bilinen faydalarından bazıları ise şu şekildedir:

Kalp hastalığı riskini azaltmaktadır.

Vücuttaki enerji seviyesini yükseltir.

Soğuk algınlığı, nezle ve grip hastalıklarının belirtilerini azaltır.

Soğuk hava kaynaklı hastalıkların oluşmasını engeller.

Kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.

Kötü kolesterolün düşmesini sağlar.

Demans ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişme olasılığını düşürür.

Kemik sağlığını destekler.

Eklem sağlığını destekleyicidir.

Tansiyonu düşürücü etkisi bulunmaktadır.

Egzersize bağlı olarak meydana gelen kas hasarlarını azaltır.

Mesanede oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Karaciğeri koruyucu etkisi vardır.

C vitamini, B6 vitamini ve selenyum minerali içerir.

Zengin bir lif kaynağıdır.

Vücudu serbest radikallere karşı korur.

Her ne kadar insan sağlığına birçok faydası tespit edilmiş olsa da sarımsağın bazı yan etkileri ve sağlığa zararları da olabilir. Dikkatli ve yeterli miktarlarda tüketilmesi gereken sarımsağın olası bazı olumsuz etkileri şu şekilde kendini gösterebilir:

Mide ağrıları olabilir.

Cilt ile direkt temas etiği zaman çeşitli kızarıklıklar ve yanmalar olabilir.

Tansiyon üzerinde olumsuz etkileri bulunabilir.

Döküntü ve kaşıntılara neden olabilir.

Kanın pıhtılaşmasına neden olabilir.

Alerjik bünyeleri bulunan kişilerde çeşitli reaksiyonların meydana gelmesine neden olabilir.

Gaz ve şişkinliğe neden olabilir.

Sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir.

Gözlerde sulanmaya neden olabilir.

Kanın pıhtılaşma sürecini yavaşlatabilir.

Sarımsak tansiyonu yükseltir mi?

Damar sistemi ile birlikte oluşan yaşlanma sürecinin sarımsak sayesinde yavaşladığı ve gerilediği bilinmektedir. Yüksek tansiyon hastalarına belli miktarlarda önerilen sarımsağın tansiyonu düşürücü etkisi bulunmaktadır. Damarları genişlettiği ve gevşettiği için çok yüksek seviyelere ulaşmış olan tansiyonun dengelenmesine ve normale dönmesine yardımcı olmaktadır.

Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen sarımsak, sindirim sisteminin çalışmasına neden olarak vücuda enerji vermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda katkı sağlayan sarımsak tüketimi mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok ciddi başka hastalıklara da yol açabilmektedir.

Sarımsağın tansiyona etkisi nedir?

Tansiyon yükseldiği ya da ani bir şekilde düştüğü zaman tüketilen bazı yiyecekler ve içecekler vardır. Sarımsağın da bu acil durumlarda fayda sağladığı bilinmektedir. Yükselen tansiyon için sarımsak tüketilmesi gerektiği halk arasında bilinen bir çözümdür. Kan basıncını düşürmeye yarayan sarımsak tansiyon üzerinde de hızlı ve kalıcı şekilde etki göstermektedir.

Sarımsak, yüksek tansiyon, felç, kalp krizi gibi durumların başat risk unsuru olan kan basıncının da dengelenmesini sağlamaktadır. Kan basıncını düzenleyici ve kontrol altına alıcı etkiye sahip olan sarımsak içeriğinde yer alan allisin sayesinde kan damarlarını gevşetir ve kanın çok daha kolay akmasına yardımcı olur. Hafızayı güçlendiren, kemik sağlığına iyi gelen sarımsak direkt yutularak, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir.