Sarıyer’de aynı yerde aynı şekilde ikinci kez bir araç mendirekte asılı kaldı: O anlar kamerada

Sarıyer’de gündüz saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mendirekten denize uçmuştu. Aynı yerde gece saatlerinde aynı şekilde ikinci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, mendirekte asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı. Denize düşmeye ramak kala duran otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayda sürücü yaralanmazken asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Otomobilin denize düşmeye ramak kaldığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasında görüntülendi. Görüntülerde aracın yoldan çıktığı ve asılı kaldığı anlar görülüyor.

Kaynak: İHA

