Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 13.50 sıralarında Kısırkaya plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren Eyyüp Çakan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar hemen harekete geçti. Can simidiyle su yüzeyinde tutulan genç, jet ski ile alınarak kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından Eyyüp Çakan, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı miktarda deniz suyu yutan Çakan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır