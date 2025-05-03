Sarıyer'de çöken yol... 3 mahallede elektrik, su ve doğalgaz kesildi: İBB'den açıklama!

Sarıyer Maslak'ta gece saatlerinde bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan olay saat 02.41'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Yoldaki çökmenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan alanda doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatıldı.

ÇÖKMEYLE TOPRAK KAYMASI DA YAŞANDI

Diğer yandan yolun çöktüğü bölgede hareketlilik sürüyor. Güvenlik önlemi alınan bölgede asfaltın kırıldığı anlar kameraya yansıdı. Asfalt kırıldığı sırada altındaki toprak da kaydı. Saat 10.00 sıralarında asflatın büyük bir bölümü daha çöktü. Yolun çöktüğü alanın çevresinde polis ve İBB ekiplerinin bekleyişi ve güvenlik önlemleri sürüyor.

İBB'DEN İNCELEME: 1 HAFTA İÇİNDE AÇILMASI BEKLENİYOR

İBB ekipleri tarafından yolda onarım çalışması başlatıldı. Ekipler bir kısmında çökme meydana gelen yolda asfalt kırma çalışması yaptı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çökmenin meydana geldiği yolun yapılacak çalışmaların ardından, 1 hafta içinde yeniden açılmasının beklendiği öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Sarıyer Maslak’ta Meydana Gelen Yol Çökmesi Hakkında Açıklama



03 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 02.40 sıralarında, Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi yan yol üzerindeki bir inşaat alanına ait istinat duvarının caddeye birleşim noktasında çökmesi… pic.twitter.com/jhkvXV8ayF — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) May 3, 2025

3 MAHALLEDE ELEKTRİK SU VE DOĞALGAZ YOK

Yolda meydana gelen çökme nedeniyle Ayazağa, Maslak ve Pınar Mahallesi’ne elektrik, su ve doğalgaz verilemiyor. Çalışmaların hızla bitirilerek gece saatlerinde yeniden elektrik, su ve doğalgazın verilmeye çalışılacağı bilgisi edinildi. Çökmenin yaşandığı bölge yakınınında bulunan inşaatın ise 2027’ye kadar geçerli ruhsatı olduğu ancak uzun süredir bu bölgede bir çalışmanın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır