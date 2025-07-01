Sarıyer'de denizde kaybolmuşlardı: İki gençten acı haber!

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda pazar günü denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça ve 22 yaşındaki Sedat Yağız'ın cansız bedeni bulundu.
Kısırkaya Plajı'nda 29 Haziran'da saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra kayboldu.
(Enes Açıkça (18))
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sabah saat 05.47'de olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.
Çalışmalar devam ederken, saat 11.30 sıralarında da Sedat Yağız'ın cansız bedeni bulundu.
(DHA)
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