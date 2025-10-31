HABER

Sarıyer’de feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı

Sarıyer’de "U" dönüşü yapmaya çalışan otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü U dönüşü yapmaya çalıştı. O esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsü "U" dönüşü yapan otomobille çarpıştı.

Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildi.

Bilinci kapalı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de hasar oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

