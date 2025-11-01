HABER

Sarıyer'de korkunç olay! 2 çocuk annesi kadını başından vurdu sonra intihar etti...

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre 2 çocuk annesi Aydan Vural, bir şahıs tarafından silahla başından vuruldu. Şahsın daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Kan donduran olay, Vural'ın annesinin pencereden aşağı bakınca kızını yerde yatar vaziyette görmesi üzerine ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

Korkunç olay, öğle saatlerinde Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Aydan Vural'ın (36) annesi, "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" şeklinde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Vural ile bir erkek şahsı başlarından vurulmuş halde bulundu.

İnceleme yapan ekipler, Aydan Vural ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde erkek şahsın Gökhan Meral (36) olduğu ve iddiaya göre Vural ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda Vural'ı sürekli tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Meral'in 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: İHA

