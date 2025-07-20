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Sarıyer'de korkunç olay! Şakanın sonu kötü bitti... Berberde başına çizik atan arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı

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Sarıyer'de A.B. semtteki kuaföre giderek tıraş olmak istedi. A.B.'nin yanına gelen arkadaşlarından biri tıraş makinesini eline aldı ve A.B.'nin başına çizik attı. Duruma sinirlenen A.B. berberden ayrıldı ve evden aldığı silahla olay yerine geri döndü. A.B., hiç acımadan arkadaşına art arda ateş etti.

Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. semtteki kuaföre giderek traş olmak istedi. Ancak A.B.’nin yanına gelen 5 arkadaşından biri traş makinesini elini alarak başına çizik attı.

Sarıyer de korkunç olay! Şakanın sonu kötü bitti... Berberde başına çizik atan arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı 1

SİLAH ALIP GERİ DÖNDÜ

Canı acıyan ve bu duruma sinirlenen A.B. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Burak T., A.B.’ye küfür etti. Olayın ardından kuaförden ayrılan A.B., silah aldıktan sonra kuaförün bulunduğu yere geri geldi.

Sarıyer de korkunç olay! Şakanın sonu kötü bitti... Berberde başına çizik atan arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı 2

ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI

Arkadaşıyla sohbet eden Muhammed Burak T.’nin yanına giden A.B., silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer de korkunç olay! Şakanın sonu kötü bitti... Berberde başına çizik atan arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı 3

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, A.B.‘yi caddede yürürken yakaladı. Arkadaşını yaraladığı silahı merdiven boşluğuna attığını itiraf eden A.B. gözaltına alındı.Şüpheli emniyete götürülürken, silah ise merdiven boşluğunda bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.B., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklandı. Diğer yandan olaya karışan Muhammed Burak T.’nin poliste 8, A.B.’nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer tartışma
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