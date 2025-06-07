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Sarıyer'de Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşlar Boğaz'da serinledi

İstanbul Sarıyer'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 2'nci günü sahillere akın etti. Kimisi güneşlendi kimisi de denize girdi.

Sarıyer'de Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşlar Boğaz'da serinledi

Kurban Bayramı'nın 2'nci günü bayram ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar, Sarıyer Kireçburnu sahiline akın etti. Kimi vatandaş güneşlendi kimi de denize girdi. Bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı. Çocuklar ve aileleri sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

"ÇOCUKLAR DENİZDE EĞLENİYOR"

Oğluyla yüzmeye gelen Engin Ergün, "Bayramın 2'nci günü evde yapacak bir şey bulamadık. 'Hadi yüzmeye gidelim' dedik. Arkadaşlarını topladık geldik buraya. Eğleniyorlar, atlıyorlar. Bugün sezonu açtılar. İnşallah devamı gelir. Çok mutlular. Çocuklar zaten her şeyden mutlu oluyor. Şimdi atlayışları yapıyorlar. Su çok soğuk olmasına rağmen eğleniyorlar. Doğma büyüme buralıyız. Sabahları yüzmeye hep buraya geliriz. Plajlara gitmiyoruz. Çok kalabalık oluyor. Burası bizim için yeterli oluyor. Aslında bugün buranın en hafif hali. Yaz sezonu açıldığında burada yere havlu serecek alan bile bulamazsın. Hatta insanlar burada yürüyemiyor bile. O yüzden şuan da burasının en sakin hali. Bir hafta sonra dolar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER SENE BURAYA GELİYORUZ"

Bayram tatilinde arkadaşları ile yüzmeye geldiğini söyleyen Ömer Sezgin Ergün, "Arkadaşlarımla yüzmeye geldim. Buradan atlıyorum. Her sene buraya geliyoruz. Burada oturuyoruz. Arkadaşlarımla yakın diye geliyoruz. Burada yüzüyoruz sonra da gidiyoruz. Su çok soğuktu. Soğuk olsa da alışmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla yüzmek çok eğlenceli oluyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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