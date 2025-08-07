HABER

Sarıyer'de refüje çarpan araç takla attı: Sürücü yaralandı

İstanbul Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay, Sarıyer Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Miraç Tuğyan Baloğlu, aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çerçevede güvenlik önlemi aldı. Kazada Baloğlu hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kaza
