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  4. Son dakika! İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması! 34 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması! 34 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
11.03.2025 08:21
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Son dakika haberi: Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 38 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika! İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması! 34 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! İstanbul'da yeni operasyon... Terör örgütü DHKP-C üyelerine finansman sağladıkları iddiası ile Maltepe, Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerine operasyon yapıldı. 34 adrese baskın düzenlendi, 38 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.

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OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.

DÖRT CHP'Lİ BELEDİYE

DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanı sonrasında yapılan incelemelerde; İKOM (İhtiyaç Komitesi) içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç isimli şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği, DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanması olan DİH (Devrimci İşçi Hareketi) tarafından bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği belirlendi.

BELEDİYELERDE İHALELERE GİRDİLER

Ayrıca aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı tespit edildi.

OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi. Sabah saatlerinde Maltepe, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sarıyer Şişli Belediyesi
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