Sarıyer’de fırtına etkili oldu: Baz istasyonu ve ağaç devrildi

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer Baltalimanı’nda bir ağaç yerinden sökülürken, bir baz istasyonu da devrildi.

İstanbul ve Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, Sarıyer’de hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Sarıyer Baltalimanı’nda saat 14.00 sıralarında bir ağaç sökülürken, bir baz istasyonu direği de devrildi. Ağaç bir trafik lambasını da yerinden söktü. Her iki olayda ölen ya da yaralanan yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri vinç yardımıyla devrilen baz istasyonu yerinden kaldırdı.

Kaynak: İHA