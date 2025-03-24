Şarj aletinden yanık kokusu geliyor, ne yapmalıyım? Şarj aletinden yanık kokusu gelmesinde yapılacaklar

Yanık kokusu şarj aletinde ciddi bir sorun olduğuna işaret edebilir. Bu yüzden derhal önlem alınmalıdır. Önlem alınırken de akıma ve elektriğe karşı da dikkatli olunmalıdır. İlk olarak şarj aleti prizi çekilerek asla kullanılmamalıdır. Cihazın şarj portunda herhangi bir kir veya sıvı birikmesi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer şarj aleti aşırı ısınmış ise soğuması için bir süre beklenmeli ve kesinlikle tekrar kullanılmadan önce dikkatlice incelenmelidir.

Şarj aletinden yanık kokusu geliyor, ne yapmalıyım?

Şarj aletinden yanık kokusu geliyor ise bu durum genelde aşırı ısınma veya iç bileşenlerde bir arıza ya da sorun meydana geldiğinin belirtisi olabilir. Bu tür bir kokunun fark edilmesi şarj aletinin normal şekilde çalışmadığını ve ciddi sorunlara yol açabileceğini gösterir. Kullanıcılar bu kokuyu aldıklarında hemen harekete geçmeli ve önlem almalıdır.

Şarj aletinden yanık kokusu gelmesinde yapılacaklar ise şöyledir: