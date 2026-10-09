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Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım"

Dün Afyonkarahisar'da Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, bir otelin otoparkında aracında başından vurulmuş halde bulunmuştu. Ayrancı, Valilik önünde düzenlenen törenle memleketi Amasya'ya uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Vali Naci Aktaş, "Ya bir arkadaşımız emekli olur ya da tayini çıkar ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Maalesef bugün başka bir yolculukta bir aradayız. Son derece kırgınım, kızgınım." dedi.

Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım"

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki termal bir otelin otoparkında meydana geldi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı kendi aracında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım" 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ayrancı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Ayrancı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım" 2

"SON DERECE KIRGIN VE KIZGINIM"

İhsan Ayrancı için bugün Afyonkarahisar Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Naci Aktaş, TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, TBMM İdare Amiri MHP Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK yetkilileri katıldı. Törende konuşan Vali Aktaş, "Ya bir arkadaşımız emekli olur ya da tayini çıkar ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Maalesef bugün başka bir yolculukta bir aradayız. Son derece kırgınım, kızgınım. Cümlelerimi toparlamakta zorlanıyorum. Bize düşen onu en yakışır şekilde uğurlamaktır" dedi.

Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım" 3

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun helallik istemesi ve dua etmesinin ardından Ayrancı'nın cenazesi memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine gönderildi.

Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım" 4

Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş tan kahreden sözler: "Son derece kırgınım, kızgınım" 5


Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Vali Afyonkarahisar
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