Şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede boşandı!

Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Tarafların mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Şarkıcı Melek Mosso’nun 2 yıl önce evlendiği basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile ’evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma’ davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BOŞANMAK İSTİYORUM"

Duruşmada hakim, taraflara ‘boşanmak istiyor musunuz’ şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı ‘boşanmak istiyorum’ demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti.

Şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede boşandı! 1

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi.

