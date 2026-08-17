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Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gündüzün Yazı mevkiinde bulunan eski çöplük alanında yangın çıktı.

Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gündüzün Yazı mevkiinde bulunan eski çöplük alanında yangın çıktı. Hayvan barınağının bulunduğu bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre; hayvan barınağında nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek çevreye yayılmaya başlayan yangın bölgede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangının fark edilmesinin ardından Şarkışla belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, hayvan barınağında köpekler için yapılan kulübelerin bazıları zarar da çıkan yangın sonrası zarar gördü. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana yayılmaması için söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 1

Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 2

Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 3


Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 4

Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 5

Şarkışla’da eski çöplük alanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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