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Saros'ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.

Saros'ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Enez Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Enez Kaymakamlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak için su altı temizliği yapıldı. Etkinliğe; Enez Kaymakamı Merve Ayık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Enez Orman İşletme Şefliği ve Enez Liman Başkanlığı yetkilileri katıldı.

'KURBAĞA ADAM'LAR DENİZ DİBİNDE

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ‘kurbağa adam’ personeli ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’na bağlı dalış ekibi, deniz dibindeki atıkları çıkarmak için dalış yaptı Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda; deniz dibinden araç lastikleri, plastik atıklar ve çeşitli atık malzemeler çıkarıldı. Toplanan atıklar, Enez Belediyesi ekipleri tarafından bertaraf edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

DENİZDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Temizlik çalışmasının ardından dalgıçlar denizde Türk bayrağı açarak çevrenin korunması ve temiz tutulmasına yönelik farkındalık mesajı verdi. Yetkililer, denizlerin korunması ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Saros ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı 1Saros ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı 2Saros ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı 3

Saros ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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