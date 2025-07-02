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Şaşırtan manzara! Yaban domuzu sürüsü, ilçe merkezine indi

Aydın Kuşadası’nda ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte andan geçtiğimiz günlerde de ilçe merkezinde yaban domuzu sürüsü görülmüştü.

Şaşırtan manzara! Yaban domuzu sürüsü, ilçe merkezine indi

Kuşadası’nda ormanlık alandan çıktığı tahmin edilen yetişkin yaban domuzları ve yavruları, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Atatürk Meydanı’na geldi. Araçların ilerlediği caddelerden geçip, kaldırıma çıkan yaban domuzları, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde domuzların insanlara aldırış etmeden yiyecek aradığı yer alıyor. Bir süre yeşil alanlardaki çim ve otlarla beslenen yaban domuzları daha sonra tekrardan ormanlık alana döndü.

Kuşadası’nda geçtiğimiz günlerde de ilçe merkezinde yaban domuzu sürüsü görülmüştü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası domuz
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