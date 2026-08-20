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Şaşırtan teşvik: ABD'de bazı askerlere 'GTA 6 izni' verilmeye başlandı!

ABD Ordusu'nun Georgia'daki 3. Piyade Tümeni, en az iki yıllık yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan bazı askerlere GTA 6'nın çıkışı için dört günlük izin sunuyor. Program kapsamında şimdiye kadar uygun durumdaki 130 askerden 20'si yeniden sözleşme imzaladı.

Şaşırtan teşvik: ABD'de bazı askerlere 'GTA 6 izni' verilmeye başlandı!
Enes Çırtlık

2026'nın en çok beklenen oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6, ABD Ordusu'nda dikkat çekici bir yeniden hizmet sözleşmesi imzalama teşvikinin parçası hâline geldi. Georgia'daki Fort Stewart'ta konuşlu ABD Ordusu 3. Piyade Tümeni, belirlenen şartları sağlayan aktif görevdeki askerlere GTA 6'yı oynayabilmeleri için dört günlük izin veriyor.

Söz konusu teşvik, 1 Ağustos ile 14 Kasım 2026 tarihleri arasında en az iki, en fazla altı yıllık yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan askerler için geçerli.

Şaşırtan teşvik: ABD de bazı askerlere GTA 6 izni verilmeye başlandı! 1

"ASKERLERİN İLGİ ALANLARIYLA BAĞLANTI KURMAK İSTEDİK"

Tümen Sözcüsü Yarbay Angel Tomko, Variety'ye yaptığı açıklamada programın arkasındaki fikrin, askerlerin ilgisini çeken konularla bağlantı kuran özgün bir teşvik sistemi oluşturmak olduğunu belirtti.

Fort Stewart'taki 9. Tugay Mühendis Taburu bünyesinde teşvikten yararlanabilecek 130 asker bulunuyor. Tomko'nun verdiği bilgiye göre bunlardan 20'si GTA 6 teşvikinin de yer aldığı program kapsamında yeniden hizmet sözleşmesi imzaladı.

Programın, tabura yeni atanan kariyer danışmanının 2027 mali yılı yeniden askere yazılma hedeflerine ulaşmak amacıyla birime sunduğu güncellenmiş teşvik fikrinden doğduğu belirtildi.

Şaşırtan teşvik: ABD de bazı askerlere GTA 6 izni verilmeye başlandı! 2

ABD ORDUSU FARKLI TEŞVİK YÖNTEMLERİNİ DAHA ÖNCE DE KULLANDI

Tomko, yeniden hizmet sözleşmelerinde teşvik uygulamalarının ABD Ordusu için olağan olduğunu da ifade etti.

Daha önce İtalya'nın Anzio kentinde, Atlanta Falcons takımının askeri tesisi ziyareti sırasında, tanklar, helikopterler, Paladin ve Bradley araçlarıyla bağlantılı ortamlarda, Tybee Island sahillerinde ve Savannah'daki Forsyth Park gibi noktalarda yeniden sözleşme törenleri düzenlendi.

Şaşırtan teşvik: ABD de bazı askerlere GTA 6 izni verilmeye başlandı! 3

GTA 6, 19 KASIM'DA ÇIKACAK

Rockstar Games tarafından on yılı aşkın süredir geliştirilen GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek.

Oyunun ön siparişleri 25 Haziran'da açıldı. Standart sürümün fiyatı 79,99 dolar, Ultimate sürümün fiyatı ise 99,99 dolar olarak açıklandı. Ultimate sürüm; oyun içerisindeki farklı bölümlerde kullanılabilecek özel araçlar, silahlar ve kıyafetlerden oluşan içerikler barındıracak.

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick de haziran çeyreği finansal sonuçlarının açıklanması sırasında GTA 6'nın ön sipariş seviyesini "benzeri görülmemiş ve şaşırtıcı" olarak nitelendirdi. Ancak Zelnick, bu ilginin toplam satışlara nasıl yansıyacağını henüz bilmediklerini belirtti.

Şaşırtan teşvik: ABD de bazı askerlere GTA 6 izni verilmeye başlandı! 4

GTA 6 İÇİN SIRADAKİ TARİH 27 AĞUSTOS

GTA 6'ya yönelik yeni içerikler için bir başka önemli tarih ise 27 Ağustos olacak.

Şaşırtan teşvik: ABD de bazı askerlere GTA 6 izni verilmeye başlandı! 5

Netflix, bu tarihte GTA 6'ya ilişkin "extended look" (genişletilmiş bakış) içeriğini yayımlayacak ve içerik altı saat boyunca Netflix'e özel olacak. Ardından YouTube ve sosyal medyada paylaşılacak.

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