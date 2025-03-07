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  4. SASKİ’den 6 mahalleye 11 kilometrelik yeni içme suyu hattı

SASKİ’den 6 mahalleye 11 kilometrelik yeni içme suyu hattı

07.03.2025 14:10
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SASKİ, Kaynarca’da başlattığı yeni içme suyu hattı ile bölgenin içme suyu geleceğini garanti altına alıyor. Çalışmaları hızla devam eden 11 kilometrelik yeni hat ilçenin 6 mahallesini kesintisiz içme suyu ile buluşturacak.

SASKİ’den 6 mahalleye 11 kilometrelik yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’nın Kertil, Karaçalı, Arifağa, Başoğlu, Topçu ve Uğurlu mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan düşük basınçlı su iletim problemini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir altyapı çalışmasını bölgeye kazandırdı. İki etaplı proje çerçevesinde toplamda 11 bin metrelik yeni içme suyu hattı kaliteli içme suyunu abonelere kesintisiz ve kayıpsız şekilde ulaştıracak. Projenin ilk etabı ise Kertil ve Karaçalı mahalleleri arasında 5 bin 500 metrelik isale hattının inşasıyla başladı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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