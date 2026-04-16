Sason’da köy yolunda heyelan

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Elagöz köyü yolunda meydana gelen heyelan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, bu yıl sert geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak kütlesi yamaçtan koparak yola sürüklendi. Heyelanın, Elagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan ve içerisinde köylülerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında meydana gelmesi korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. Yetkililer, özellikle mevsim geçişlerinde heyelan riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.



