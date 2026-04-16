Sason’da köy yolunda heyelan

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Elagöz köyü yolunda meydana gelen heyelan, kısa süreli paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, bu yıl sert geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak kütlesi yamaçtan koparak yola sürüklendi.

Edinilen bilgilere göre, bu yıl sert geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak kütlesi yamaçtan koparak yola sürüklendi. Heyelanın, Elagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan ve içerisinde köylülerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında meydana gelmesi korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. Yetkililer, özellikle mevsim geçişlerinde heyelan riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilgisayar arayanlara müjde: Lenovo'ya beklenen indirim geldiBilgisayar arayanlara müjde: Lenovo'ya beklenen indirim geldi
Sosyal medyadaki skandala göz yumulmadıSosyal medyadaki skandala göz yumulmadı

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

