Satarken keşke baksaydım dersiniz: Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobiller, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi. Bir zamanlar sayılı gördüğümüz elektrikli otomobiller, şimdilerde benzinli ve dizel otomobiller kadar yaygın hâle geldiler. Hatta ODMD verilerine göre elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı, haziran ayı itibarıyla yüzde 30 seviyelerine yaklaştı. Hâl böyle olunca vatandaş, bir elektrikli otomobil satın alma kararını ciddi anlamda düşünmeye başladı.

Bugün neredeyse her otomotiv firmasının en az bir elektrikli modeli var. Ayrıca daha çok Çin’den gelen, adı sanı pek duyulmayan markalar da mevcut. Bu da elektrikli otomobil satın alırken kafaların karışmasına yol açıyor. Neticede bugünün yarını da var; Başımıza gelecek acil bir maddi sorunda otomobili hızlıca ve değer kaybı yaşamadan satabilmek, hepimiz için önemli bir husus.

PEKİ TÜRKİYE’DE EN ÇOK HANGİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR?

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller, aslında çok da şaşırtıcı değil. Nasıl ki Fiat Egea ve Renault Clio gibi ikonikleşmiş modeller her yıl çok satmayı başarıyorsa elektrikli otomobil cephesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Tüketiciler, daha çok rüştünü ispatlamış markalara yöneliyorlar. Aslında haksız da değiller çünkü bu tür firmaların otomobilleri hem çok hızlı elden çıkarılabiliyor hem de servis açısından sorun yaşatmıyorlar.

2025’te en çok elektrikli otomobil satan markalar:

Togg: 17.101 satış.

Tesla: 12.320 satış.

BYD: 10.401 satış.

Kia: 5.539 satış.

MINI: 5.521 satış.

Peugeot: 4.183 satış.

Hyundai: 3.874 satış.

Opel: 3.691 satış.

Citroen: 3.658 satış.

KG Mobility: 3.334 satış.

Yukarıdaki tablo, aslında pek çoğumuz için şaşırtıcı değil. Zira yerli otomobil firması Togg, zaten çok büyük destekler alıyor ve özelliklerine kıyasla oldukça uygun fiyatlı. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile Model Y ile Türkiye’deki otomobil piyasasını karıştırmayı başarıyor. Fiyatların çok çok uygun olması ve Tesla markasının kendisi bile tüketicileri cezbediyor.

2025’te en çok satan elektrikli otomobiller:

Togg T10X: 17.101 satış.

Tesla Model Y: 12.320 satış.

MINI Countryman: 5.521 satış.

Kia EV3: 4.160 satış.

BYD ATTO3: 3.385 satış.

KG Mobility Torres: 3.334 satış.

BYD SEAL U: 3.192 satış.

Volvo EX40: 2.005 satış.

BMW X1: 1.932 satış.

BYD DOLPHIN: 1.920 satış.

En çok tercih edilen modeller kısmına baktığımızda en çok dikkatimizi çeken marka hiç şüphesiz BYD. Zira firmanın Türkiye’de sattığı SEAL U DM-i hariç tüm modelleri elektrikli ve bu otomobiller, farklı kategorilerdeki tüketicilere hitap etmeyi başarmış durumda. Tabii dünyada yılın otomobili seçilen Kia EV3 ile bir Volvo olmasına rağmen uygun fiyatı ile öne çıkan EX40 modellerini de atlamamak lazım.

Piyasadaki elektrikli otomobil hakimiyetinin yeni yeni başlamış olması, bu otomobillerin ikinci el performansı için soru işareti yaratıyor. Ancak tıpkı içten yanmalı motorlu otomobillerde olduğu gibi elektrikli otomobillerde de en çok tercih edilen modellere yönelirseniz, otomobili satmak istediğinizde çok fazla üzülmezsiniz…