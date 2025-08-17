HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Satırı eline alıp dehşet saçtı! Gördüğü tüm araçlara zarar verdi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

İstanbul Üsküdar, bu sabah korku dolu anlara sahne oldu! Uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen bir kişi eline aldığı satırla gördüğü araçlara zarar verdi. Saldırgan olay yerinden kaçarken vatandaşlar da şikayetçi oldu.

Üsküdar’da sabah saatlerinde elinde satır olan bir şahıs, park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Satırı eline alıp dehşet saçtı! Gördüğü tüm araçlara zarar verdi 1

YİNE UYUŞTURUCU...

Olay, Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatıp araçlara zarar verdi.

Satırı eline alıp dehşet saçtı! Gördüğü tüm araçlara zarar verdi 2

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fındık tarlası antrenman sahası oldu!Fındık tarlası antrenman sahası oldu!
Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldıSeyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul satır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.