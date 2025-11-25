Savaş an meselesi! ABD, Venezuela lideri Maduro'yu 'terörist' ilan edip başına ödül koydu

ABD-Venezuela savaşı başlıyor mu? Son günlerde gerilimi tırmandıran hamlelere bir yenisi daha eklendi. ABD yönetimi, Cartel de los Soles'i “yabancı terör örgütü” ilan ettiğini açıkladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu kişilere ek yaptırımlar getirildi.

Böylelikle, ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.

Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.

MADURO İÇİN 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Hatta Maduro'yu terör örgütü ilan ettiği Cartel de los Soles'ın başında olduğunu öne sürüyor.

Maduro'nun başına, Amerikan yönetimi tarafından terör gruplarıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla 50 milyon dolarlık ödül konuldu.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır.”