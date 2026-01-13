"Savaş riski bugün ciddi düzeyde" diyerek çıkıştı! Bahçeli: "ABD 50 parçaya bölünecek"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Venezuela ve Maduro hamleleri, Grönland ve İran çıkışlarıyla dünyayı kasıp kavuran ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Bahçeli, "Bugün küresel konvansiyonel savaş riski ciddi düzeydedir" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Siyaset, duruş demektir. Siyasette zamanlama hatası olursa sonuç meçhul olur. Basiret, hayatı siyaseti doğru okumaktır. Doğru fikrin önünde bariyer ve duvar tutunamaz. Riskin içindeki fırsatı bulmak maharettir.
TRUMP'A SERT YÜKLENDİ
- Trump'ın söylediği "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" sözleri çivisi çıkan, kaosun pençesine düşen pür mealinden başka bir şey değildir. Trump'ın savunduğu küresel çeteleşmedir. ABD’nin dünyayı ateşe sürüklediği, insanlığın sonunu hazırladığı artık inkarı çok zor bir gerçek olarak karşımızda. Bugünkü dünya tablosunda demokrasi maalesef hepten kayıp, hepten yok hükmündedir.
'GRÖNLAND' TEPKİSİ
- İnsanlığın topyekün bir savaşa girmesi, nükleer silahlarla bunun takibinin yapılması, yönlendirilmiş enerji silahlarının, mikrodalga veya lazer ışınları kullanılarak hedeflerini etkisizleştiren silahların da kullanılması halinde olabileceleri düşünmek bile korkunç. Venezuela komplosu yalnızca bir testtir ve böylelikle tepkiler ölçülmüştür. Şimdi sırayı bir NATO üyesi olan Danimarka'ya bağlı Grönland almıştır. Trump'ın açıklaması, yangına körükle giden bir sorumsuz ve şuursuzun dayatmasıdır.
"SAVAŞ RİSKİ EN ÜST DÜZEYDE"
- Bugün küresel konvansiyonel savaş riski ciddi düzeydedir. Türkiye olarak tahkimatı sabır ve sebat içinde yapmak vatan, millet ve bekanın şerefidir.
- Bugünün dünyasında gerçek "hasta adam" ABD'dir. ABD'nin 50 parçaya bölüneceği günler yakın.
"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN KANI BİZİM KANIMIZDIR"
- Mazlum Abdi isimli terörist siyonizmin yandaşıdır, PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Halep'teki sivilleri canlı kalkan yapan SDG ve YPG'dir. Suriye ordusu çok şükür sivilleri sabırla tam tekmil halinde tahliye etmeyi başardı, onların kılına bile dokundu.
DEM PARTİ'YE SİTEM
- DEM Partililerin "Türkiye'yi uyarıyoruz" diyerek yapılan açıklamaları hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştiği süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken birdenbire Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacak? Muhatap bellidir, PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değil.
- DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yolundaki mücadelesini görmekle beraber eski hastalıkların nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum.
