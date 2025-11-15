HABER

Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle... Görüntüler paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya saldırı planlarını gizlerken, uyuşturucu trafiğiyle mücadelede ilerleme kaydetti. ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, Başkan Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı seçeneğini sunduğu iddia edilirken; 'Güney Mızrağı' adlı yeni bir askeri harekat başlattıklarını duyuran ABD'den yeni hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"NE OLACAĞINI SİZE SÖYLEMEM"

Trump, Venezuela'ya yönelik herhangi bir saldırı planına karar verip vermediğine ilişkin sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı.

"Neler olacağını size söyleyemem ama bazı fikirler var." değerlendirmesini yapan Trump, kendileri için ABD'ye uyuşturucu girmesini engellemeye yönelik adımların değerli olduğunu söylemekle yetindi.

ABD Başkanı, "Ne olacağını size söyleyemem ancak uyuşturucunun ülkeye (ABD'ye) girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca, bu konuda Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de yakın temasta olduklarını ve bu çabalarının ardından ABD'ye giren uyuşturucunun önemli ölçüde azaldığını söyledi.

ASKERİ SEÇENEK İDDİASI

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, Başkan Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş askeri seçenekleri" sunduğu iddia edilmişti.

ABD'DEN FİLO PAYLAŞIMI

"Narko-teröristlerle mücadele" için Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı yeni bir askeri harekat başlattıklarını duyuran ABD'den yeni hamle geldi.

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'e gönderilen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a dair yeni görüntüler paylaştı.

En büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da yer aldığı paylaşımda gemiye çok sayıda savaş uçağının da eşlik ettiği görüldü.

KARAYİPLERDE'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

