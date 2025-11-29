HABER

Savaş sona mı eriyor? Ukrayna heyeti ABD'ye doğru yola çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

"ABD'DE NETLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ukrayna’nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları hızlı ve somut bir şekilde belirleme misyonu olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor ve Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının şimdi ABD'de netleştirilmesini bekliyoruz. Delegasyonumuzun yarın çalışmalarının ardından sunacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna, onurlu bir barış için çalışıyor” ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

